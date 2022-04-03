Командиры разных уровней отказываются участвовать в войне против Украины, РФ агитирует воевать гражданское население – Генштаб

Командиры российских оккупантов разных уровней отказываются воевать против Украины. Также солдаты армии РФ массово пишут рапорты на увольнение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 3 апреля. Отмечается, что российское руководство ищет желающих участвовать в войне среди гражданского населения.

По данным ведомства, продолжается отвод оккупационных войск в отдельных направлениях .

По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остаются крайне низкими. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

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Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины . Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Для восполнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды Вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся как на территории России, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым.

Продолжаются систематические случаи нарушения требований Международного гуманитарного права по ведению войны. Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости к жилищной инфраструктуре населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и ограблениями.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага , уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было поражено 8 воздушных целей: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжали вывод своих войск на разных направлениях, в том числе и тех, которые действовали в направлении Броваров – они направляются в РФ через Сумскую область.

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