Китайское ТВ зафиксировало момент подрыва российского танка: эпичные кадры

Китайские журналисты, которые ехали в Мариуполь, чтобы отследить процесс эвакуации с меткомбината "Азовсталь", стали свидетелями взрыва российского танка. Бронемашина взлетела на воздух с такой силой, что башню оторвало и подкинуло на десятки метров вверх.

Эпичные кадры опубликовало издание Phoenix Wudong Frontline. Это произошло в пятницу, 6 мая. Корреспонденты, ставшие свидетелями уничтожения вражеской техники, рассказали об увиденном (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Этот участок является зоной, блокированной украинскими снайперами, и хотя украинский гарнизон здесь больше не действует, вооруженные отряды, разбросанные по сталелитейным заводам, часто рассредоточены здесь. Когда наша машина быстро проехала около 6 км от коридора гуманитарной помощи, солдат на военном автомобиле поспешно махнул нам рукой, чтобы мы остановились, водитель немедленно затормозил, и в следующее мгновение мы увидели, что танк Т-72Б3, стоявший на страже впереди, взлетел на воздух – еще один смертный приговор. Если бы Nissan ехал быстрее, то через три минуты наш автомобиль оказался бы прямо в зоне взрыва", – отметил кореспондент Лу Югуан.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины уничтожили как минимум один современный российский танк Т-90М, являющийся гордостью военпрома РФ. Всего у России на вооружении их около сотни. Там хвастались, что он оснащен улучшенной броней, модернизированной пушкой и современными системами спутниковой навигации.