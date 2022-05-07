ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90М, представленный в 2016 году – разведка Британии

Украинские воины уничтожили как минимум один современный российский танк Т-90М, являющийся гордостью военпрома РФ. Всего у России на вооружении их около сотни.

Украина продолжает наносить тяжелый урон наиболее боеспособным российским подразделениям, на их восстановление у агрессора уйдут годы и огромные средства. Об этом заявили в Министерстве обороны Британии, анализируя ситуацию на фронте в Украине.

Согласно данным, которыми располагает британское оборонное ведомство, как минимум один российский танк Т-90М уничтожили украинцы в боях на территории своей страны. Этот танк был представлен только в 2016 году, Россия хвасталась, что он оснащен улучшенной броней, модернизированной пушкой и современными системами спутниковой навигации.

Видео дня

Всего на вооружении у российской армии таких танков около сотни. Часть из них задействована в совершении российской агрессии против Украины.

"Модернизированная броня, предназначенная для противодействия противотанковому оружию, остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силы", – приходят к выводу британские военные.

В Минобороны Британии также констатируют: Украина наносит России огромный ущерб, уничтожая наиболее боеспособные подразделения "второй армии мира".

"Конфликт в Украине наносит тяжелый урон некоторым наиболее боеспособным подразделениям и передовым возможностям России. России потребуется много времени и средств, чтобы восстановить свои вооруженные силы после этого конфликта", – говорят в британском оборонном ведомстве.

При этом восстановиться России будет довольно трудно из-за введенных против агрессора мощных экономических санкций. Ведь РФ закрыт доступ к важнейшим компонентам микроэлектроники, а следовательно, заменить модернизированное современное оборудование Кремлю будет чрезвычайно сложно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британская разведка предупредила о подготовке РФ "референдума" в Херсоне, который является ключевым пунктом для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Также сообщалось, что агрессор планирует мобилизацию украинцев на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.