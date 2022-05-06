Грозев рассказал, насколько сократились запасы ракет в России

Запасы ракет у России после двух с лишним месяцев войны в Украине существенно сократились. Арессор уже израсходовал от 40 до 80% ракет, которые были на вооружении российской армии до 24 февраля.

Начинает Россия испытывать также дефицит кадров - людей, которые способны эти ракеты запускать. Об этом журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью Дмитрию Гордону.

По его мнению людей, способных наносить ракетные удары по территории Украины, в России не так уж и много. А запасы самих ракет стремительно исчерпываются.

"Я надеюсь, Украина разрабатывает планы, и не только на поле военных действий, но и на этом поле. Потому что людей, которые занимаются управлением этих ракет, не так много. И где бы они ни находились, я уверен, ГУР МО знает их местонахождение, и по ним тоже проводятся определенные оперативные действия", – сказал Грозев.

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Он предполагает, что с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину и огромного количества ракетных ударов, нанесенных агрессором по украинским городам и селам, сократился уже на 40-80%.

Напомним, с 24 февраля до 6 мая 2022 года РФ выпустила по Украине 2014 ракет. Для совершения авиабомбардировок вражеские самолеты 2682 раза залетали в воздушное пространство Украины.

При этом с Беларуси по Украине выпустили минимум 631 ракету. Такие данные 4 мая обнародовали журналисты, взявшиеся подсчитать, насколько Беларусь "не воюет" с Украиной.