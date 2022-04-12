Глава Еврокомиссии сказала, в чем просчитался Путин

Российский диктатор Владимир Путин не ожидал, что после полномасштабного вторжения в Украину от стран Евросоюза последует настолько серьезная реакция. Он пытался посеять раздор между европейским обществом, но просчитался.

Такое заявление сделала президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен в интервью НВ. По ее словам, ЕС поддерживает Украину, ведь она "отстаивает наши ценности, суверенитет, территориальную целостность, достоинство человека и демократию".

"Путин серьезно просчитался, насколько сильным и единогласным будет ответ Европы на его жестокое и неоправданное вторжение. Он пытался посеять между нами раздор. Он достиг прямо противоположного. ЕС никогда еще не был столь единодушен в своей цели. И этой целью стала поддержка Украины и мужественных людей", – заявила фон дер Ляен.

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Она отметила, что ЕС и Украина с 2014 года развили прочные связи, которые основаны на общей истории и ценностях.

"Соглашение об ассоциации сблизило наши экономики и общества. И сейчас возможность принятия Украины в наш Союз была запущена благодаря заявке, которую подал президент Владимир Зеленский", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен посетила Украину. В частности, она увидела зверские преступления, которые совершили российские оккупанты в Буче. Она подчеркнула, что мир должен объединиться, чтобы помочь Украине в войне за свободу как самих украинцев, так и европейцев.