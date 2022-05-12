Герасимова отстранили от руководства Генштабом, Кремль начал грандиозные чистки в военном руководстве, – Арестович

Российский генерал Валерий Герасимов отстранен от управления Генштабом Вооруженных сил РФ. В армии страны-агрессора начались массовые перестановки и увольнения на уровне руководителей.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин live". "В России смещают руководство Генерального штаба. Чистки, смещения и перестановки. По предварительным данным, Герасимов де-факто отстранен, де-юре занимает должность еще. Сейчас решается, давать ему время на исправление или нет", – заявил Арестович.

По словам советника, также был смещен командующий первой танковой армии – элитного соединения, которое воевало на севере Украины и под Изюмом на Харьковщине. Арестович говорит, что на этого командующего "завели уголовное дело, которое могут переквалифицировать на "государственную измену".

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Советник главы ОП отмечает, что таким образом Кремль выставил оценку руководству армии за проведение так называемой спецоперации. "Садитесь, двойка. Дальнейшая их судьба печальна, я так понимаю. Но это уже их проблемы. Важна выдача оценки", – добавил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что вступление Украины в ЕС смогло бы привести к прекращению войны в тот же день. По его словам, получение статуса кандидата в ЕС могло бы притормозить военную активность России.