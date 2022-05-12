Арестович назвал, когда может остановиться война в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что, если бы Украина получила статус кандидата в члены в Европейский союз, это могло бы притормозить активные военные действия России против государства. А если бы нашу страну приняли в ЕС, то война прекратилась бы в тот же день.

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" во вторник, 10 мая, Арестович отметил, что Кремль в таком случае не смог бы угрожать государству, которое является кандидатом в члены (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, воевать с такой страной было бы очень сложно.

"Поэтому угрожать стране, являющейся кандидатом в члены ЕС сменой власти, захватом территории или разделением на несколько государств – это однозначно перебор. Со страной-кандидатом в ЕС будет очень сложно воевать, политически неприемлемо. Придется изменять цели заявленной кампании", – сказал Арестович.

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По мнению эксперта, Москва бы тогда не смогла прикрываться лозунгами о том, что начала войну, чтобы недопустить вступление Украины в НАТО. Стране пришлось бы объяснять, на каком основании ведутся военные действия с государством, являющимся кандидатом в члены ЕС.

Советник главы ОП считает, что такое сближение Киева с ЕС не остановило бы войну, но сузило бы возможности России. В то же время, по его мнению, если бы нас приняли в ЕС, война бы прекратилась в тот же день.

Отметим, что во время выступления на конференции доноров 5 мая президент Владимир Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Также он напомнил о необходимости применить к процессу вступления Украины в Евросоюз сокращенные процедуры.

В целом ожидается, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже в июне 2022 года. На это надеются в Кабмине, хотя признают: некоторые страны союза пока относятся к этой идее скептически. Однако в руководстве самого ЕС нет вопросов к тем документам, которые Украина уже подготовила и передала ему.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару отметил, что Украина имеет шанс на вступление в ЕС в течение пяти лет. Однако процедуру могут значительно ускорить, так как сейчас сложились условия, при которых "все возможно".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что победа Украины над российскими оккупантами зависит от трех факторов: санкций, поставок вооружения и процесса приближения к членству в ЕС.