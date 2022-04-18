Есть два фактора: в ГУР Минобороны рассказали о судьбе осажденного оккупантами Мариуполя

Требования российских оккупантов к защитникам Мариуполя сложить оружие и сдаться напоминают вероломство путинской армии в боях под Иловайском в августе 2014-го. Но украинские герои, защищающие город, будут держать оборону до последнего.

И бои за Мариуполь закончатся не их героической гибелью, а деблокировкой и освобождением города. Такое мнение высказал в эфире общенационального телемарафона глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки заявил, что требование российских оккупантов к защитникам Мариуполя сложить оружие и сдаться, чтобы сохранить свои жизни, напоминает ему "гарантии" путинских офицеров и генералов о "зеленом коридоре" для украинских войск для их выхода из-под Иловайска. Тогда так же требовали "сложить оружие" и обещали дать украинским войскам покинуть район - но в итоге начали расстреливать украинских воинов, двигавшихся по согласованному "коридору" из установленных заранее позиций.

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"На наш взгляд, это очень напоминало операцию в Иловайске. Это, во-первых. Во-вторых, я совершенно уверен в том, что наши защитники не сдадутся и будут обороняться до последнего. И я абсолютно уверен, что "обороняться до последнего" – это будет не их уничтожение, а наша всеобщая победа. Мариуполь будет освобожден. Деблокирован и освобожден. А наши парни там - настоящие герои", - сказал Буданов.

Как сообщал, OBOZREVATEL, иностранный журналист обнародовал детали разговора с защитником Мариуполя. Тот, будучи раненным, категорически отбросил вероятность принятия украинскими воинами ультиматумов оккупантов. После всех зверств, совершенных рашистами на украинской земле, ни о какой сдаче не может идти и речи.