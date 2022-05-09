Эвакуационная колонна из Мелитополя попала под обстрел оккупантов: еще часть авто стоят третий день на блокпосту

Российские оккупационные войска продолжают совершать преступления против мирных украинцев. Рашисты обстреляли эвакуационную колонну, которая в воскресенье выехала из временно оккупированного Мелитополя.

Люди двигались в направлении Запорожья через Орехов, и там попали под обстрел. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Прямой".

Кроме того, часть автомобилей, которые ехали через временно оккупированную Васильевку, третий день стоят на блокпосте захватчиков. В этой колонне есть дети, женщины, пожилые люди. Им не разрешают ни вернуться, ни проехать дальше.

Федоров уточнил, что, по состоянию на 9 мая, уже более 60% жителей Мелитополя выехали из города. Это около 60-70 тысяч людей.

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"Сегодня большой запрос на эвакуацию и на выезд из города, но это, к сожалению, почти невозможно. Централизованную эвакуацию россияне нам не согласовывают уже почти месяц", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Отметим, что на блокпостах у въезда в Мелитополь оккупанты принуждают мужчин раздеваться и предлагают вступить в ряды вражеской армии. Подобные предложения получают мужчины и в Геническе.

Напомним, российские оккупанты 7 апреля не пропустили в Мелитополь Запорожской области гуманитарный конвой. Захватчики угрожали водителям и забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 100 жителей оккупированного Мелитополя Запорожской области были похищены российскими спецслужбами, а также местными коллаборантами и диверсантами. Чаще всего своими жертвами враги видят сотрудников системы образования, поскольку педагоги категорически отказываются обучать детей по "особой программе".