В Мелитополе оккупанты и их пособники похитили более 100 человек, - мэр

Более 100 жителей оккупированного Мелитополя Запорожской области были похищены российскими спецслужбами, а также местными коллаборантами и диверсантами. Чаще всего своими жертвами враги видят сотрудников системы образования, поскольку педагоги категорически отказываются обучать детей по "особой программе".

Об этом рассказал глава Мелитопольского горсовета Иван Федоров на своем Facebook. Исчезновения людей вызывают тревогу у их соседей, а также немедленную реакцию правоохранительных органов.

"Есть и неприятные новости для наших коллаборантов Мелитополя. Задержан один из них – Александр Фалько (экс-депутат горсовета, – Ред.). Следующей должна быть Галина Данильченко (и.о. мэра, – Ред)", – убежден градоначальник.

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Напомним, ранее был опубликован список мелитопольских депутатов и чиновников, которые перешли на сторону противника и подлежат суду, согласно статье УК о государственной измене.

Федоров также поблагодарил студентов местных колледжей, которые массово отказываются ходить на занятия, контролируемые российскими захватчиками. Из тысяч молодых людей, на пары с пропагандистской программой собираются едва ли с десяток человек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, солдаты российской армии 31 марта похитили трех директоров школ в Мелитополе. Женщин забрали вечером из домов и увезли в неизвестном направлении.