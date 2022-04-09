Оккупанты в Мелитополе заставляют мужчин раздеваться на блокпостах и предлагают им вступить в ряды росармии

На блокпостах у въезда в Мелитополь оккупанты принуждают мужчин раздеваться и предлагают вступить в ряды вражеской армии. Подобные предложения получают мужчины и в Геническе.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, российские оккупанты сумели сделать коллаборантами некоторых старших по домам. От них враг получает информацию о жителях, а по квартирам, где проживают мужчины, россияне ходят и делают "перепись населения".

"Сегодня также есть подтвержденная информация, что на блокпостах они предлагают украинским мужчинам вступить в ряды армии, не объясняют какой, чтобы защищать интересы оккупантов в армии. Не заставляют пока, а предлагают. Но мы же четко понимаем, что сегодня оккупанты предлагают, а завтра будут заставлять это делать", – рассказал Иван Федоров.

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Кроме того, мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты задержали восемь автобусов с гуманитарной помощью, которые три дня назад выехали из Запорожья и которые необходимы для эвакуации жителей.

По словам Федорова, на эвакуацию сегодня записались 6 тысяч жителей Мелитополя, однако россияне препятствуют их выезду.

Как известно, на оккупированных территориях "ЛДНР" оккупанты изначально также предлагали мужчинам пополнить ряды захватнической армии, однако затем заставили воевать принудительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 7 апреля не пропустили гуманитарный конвой в Мелитополь и отобрали автобусы и фуры с провизией и лекарствами. Они назначили в городе свои "власти", которые занимаются мародерством вместе с захватчиками.

Кроме того, в оккупированном Мелитополе оккупанты и их пособники похитили более сотни человек. Чаще всего похищают сотрудников образовательной системы, поскольку учителя отказываются обучать детей по "особой программе".