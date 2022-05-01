'Это катастрофа': в окружении Путина наметился раскол из-за войны в Украине

Несмотря на поддержку военного вторжения в Украину подавляющей части населения России, согласно опросам, в окружении президента страны Владимира Путина все не так однозначно. Все чаще звучит несогласие с решением начать агрессию против соседнего государства. "В один день они разрушили то, что строилось долгие годы. Это катастрофа", – сказал бизнесмен, присутствовавший на встрече олигархов с лидером РФ 24 февраля.

Самые богатые люди России пока не осмеливаются критиковать лично Путина, но опосредованная критика войны, особенно экономические последствия, все чаще озвучиваются самыми высокопоставленными представителями правительства и бизнеса. Хотя очевидно, что эти критики, прежде всего, беспокоятся о своих собственных активах, возможности находится за границей и пользоваться всеми благами западной цивилизации, сообщает The Washington Post.

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На сегодняшний день по меньшей мере четыре олигарха, которые сколотили свое состояние еще до прихода Путина к власти, покинули Россию. Также четыре высокопоставленных чиновника подали в отставку и покинули страну, среди них – спецпредставитель Кремля по устойчивому развитию Анатолий Чубайс.

Есть и такие, кто, наоборот, отправился в Москву, как только заработали санкции против них, в том числе и запрет поездок на Запад. Те же, кто застрял в Москве, молчат, пытаясь покинуть Россию целыми и невредимыми.

"Вы можете не поддерживать войну, но вы должны хранить молчание и быть со своими соотечественниками, потому что солдаты вашей страны умирают. Вы можете быть недовольны – никто не доволен тем, что происходит – но не высказывайте свое мнение", –сказал человек, близкий к одному из миллиардеров, присутствовавших на встрече в Кремле 24 февраля.

Однако не всем удается бежать с корабля. Например, согласно информации из разных источников, в отставку пыталась подать глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, но Путин якобы не принял ее. В самом Центробанке опровергли попытку Набиуллиной уволиться.

На условиях анонимности несколько российских миллиардеров, банкиров, высокопоставленных чиновников рассказали изданию, что были ошарашены изолированностью президента, своим бессилием повлиять на него, потому что он замкнулся в узком круге бескомпромиссных силовиков.

Более того, бизнес-элиты готовились к обострению ситуации на Донбассе и делали свои расчеты именно относительно такого развития боевых действий. Никто не ожидал полномасштабного вторжения и тех санкций Запада, которые последовали, включая замораживание валютных резервов Центробанка. Однако до сих пор прямо Путина никто не критикует.

В связи с затянувшимся наступлением российских войск на территории Украины, растущими потерями живой силы и техники, беспокоится не только бизнес-элита, но и некоторые представители силового блока.

"Они все хотят нормальной жизни. У них есть дома, дети, внуки. Им не нужна война. Они все не самоубийцы. Все они хотят иметь хорошую жизнь. Они хотят, чтобы у их детей было все и они могли путешествовать по самым красивым местам", – сказал изданию представитель сектора обороны.

Глава Центробанка Набиуллина уже предупредила, что нынешняя относительная стабилизация экономики России после введения первых пакетов санкций Запада "конечна" и пока достигается за счет использования резервов, но "вступление в сложный период структурных преобразований" неизбежно.

Несмотря на сокрушительный удар, нанесенный по бизнес-элитам санкциями, они все еще находятся в страхе. Но если военные действия в Украине затянутся и будут неуспешными для России, если машина пропаганды не сможет больше скрывать количество погибших российских военных и убеждать в "неэффективности" санкций, то положение Путина сильно пошатнется.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, экспортные и импортные санкции, которые Запад вводит против России, хоть и работают медленнее, но имеют мощный эффект. Они призваны поломать каркас российской экономики – сделать так, чтобы она основательно просела.

Также отмечалось, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики РФ, падение экономики страны-агрессора по итогам 2022 года составит 8,8%. Инфляция же вырастет до 20,7%. В связи с этим в РФ ожидают наступления мощнейшего кризиса, масштабы которого должны превысить случившийся в 2009 году.

Кроме того, ЕС готовит в рамках шестого пакета санкций поэтапный отказ от российской нефти. Ограничения коснутся крупнейшего государственного банка – Сбербанка.