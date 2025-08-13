Люди, пожалуйста, услышьте!

На фронте бесконечные кровопролитные бои, Покровск и Константиновка почти в окружении, враг штурмует, идет в наступление, сквозь все горит и уничтожается.

Дуже багато загиблих та поранених воїнів.

Просимо допомоги нашим Героїчним бійцям, штурмовому підрозділу, який в кровопролитних боях стримують шалену кількість наступу ворога.

Багато позицій спалено, згоріло майже все обладнання.

Люди, хоч по 5-20-100 грн, хто як може:

3 дизельні генератори

4 зарядні станції Єкофло

Два дрони Мавік 3 про

Старлінки

Також для танкістів ще не вистачає 32000 грн на:

Акумулятори автомобільні

Балансувальний стенд

Шиномонтувальний стенд

Дуже прошу, хлопці просять, це саме необхідне і дуже потрібне.

За два тиждні купила та вже поїхало на фронт:

Генератори – 50тис грн

Сиарлінк – 19900 грн

Зарядні пристрої – 21200 грн

Зарядні станції, планшет – 52050 грн

Два дрона Мавік 3про – 3600 евро

Паяльник – 2200 грн

Зарядна станція – 25000 грн та 36000 грн

Планшети –14990грн

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки:

5375 4112 0025 4253