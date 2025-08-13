Блог | Много позиций сожжено: штурмовому подразделению нужны генераторы, дроны, старлинки и другое оборудование
Люди, пожалуйста, услышьте!
На фронте бесконечные кровопролитные бои, Покровск и Константиновка почти в окружении, враг штурмует, идет в наступление, сквозь все горит и уничтожается.
Далее текст на языке оригинала.
Дуже багато загиблих та поранених воїнів.
Просимо допомоги нашим Героїчним бійцям, штурмовому підрозділу, який в кровопролитних боях стримують шалену кількість наступу ворога.
Багато позицій спалено, згоріло майже все обладнання.
Люди, хоч по 5-20-100 грн, хто як може:
3 дизельні генератори
4 зарядні станції Єкофло
Два дрони Мавік 3 про
Старлінки
Також для танкістів ще не вистачає 32000 грн на:
Акумулятори автомобільні
Балансувальний стенд
Шиномонтувальний стенд
Дуже прошу, хлопці просять, це саме необхідне і дуже потрібне.
За два тиждні купила та вже поїхало на фронт:
Генератори – 50тис грн
Сиарлінк – 19900 грн
Зарядні пристрої – 21200 грн
Зарядні станції, планшет – 52050 грн
Два дрона Мавік 3про – 3600 евро
Паяльник – 2200 грн
Зарядна станція – 25000 грн та 36000 грн
Планшети –14990грн
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390
Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку:
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки:
5375 4112 0025 4253