Ломают хребет российской экономики: известный экономист объяснил, как работают "медленные" санкции

Экспортные и импортные санкции, которые Запад вводит против России, хоть и работают медленнее, но имеют мощный эффект. Они призваны поломать каркас российской экономики – сделать так, чтобы она основательно просела.

Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал известный экономист, бывший замминистра финансов РФ, экс-первый заместитель главы Банка России (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко. Полную текстовую версию интервью в рамках проекта "Орестократия" можно прочитать здесь.

"Экспортные санкции вступают в действие медленнее, их действие растягивается во времени, но они приводят к тому, что экономика России немножечко проседает, опускается на какой-то уровень. Это – среднесрочные санкции. А есть санкции долгосрочные, которые связаны с ограничением экспорта в Россию и комплектующих, и технологий, и научных знаний, и менеджеров. И вот это все носит стратегический характер", – сказал он.

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Алексашенко подчеркнул: несмотря на то, что эти санкции еще медленнее набирают силу, они призваны поломать весь каркас экономики РФ. Эти ограничения , по его словам, будут ее "медленно сжимать".

В качестве примера он привел ситуацию в российском авиастроении. "Сегодня [к примеру] российский министр промышленности говорит, что к 2025-му году [Россия] начнет производить аж целых 10 самолетов Ту-214 в год, думая, что там все российское, а я пообщался с производителем комплектующих для этих самолетов – и он говорит, что 80% спецификаций – импортные! На 10 самолетов у нас есть. На больше – нету!", – подчеркнул экономист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики РФ, падение экономики страны-агрессора по итогам 2022 года составит 8,8%. Инфляция же вырастет до 20,7%. В связи с этим в РФ ожидают наступления мощнейшего кризиса, масштабы которого должны превысить случившийся в 2009 году.