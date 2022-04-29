ЕС приготовил новый санкционный удар по России: СМИ раскрыли детали

ЕС готовит в рамках шестого пакета санкций поэтапный отказ от российской нефти. Кроме того, санкции коснутся крупнейшего государственного банка Сбербанка.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание The New York Times. Длительное обсуждение санкций в первую очередь связано с тем, что впервые ограничения могут затронуть наиболее чувствительную тему – поставки энергоресурсов, от которой зависит часть европейских государств.

"Новости об эмбарго приходит на фоне бурной деятельности по предоставлению Украине большего количества оружия и поддержки, а также укреплению обороны стран НАТО, поскольку становится ясно, что и Кремль, и Вашингтон готовятся к длительной борьбе, которая рискует распространиться на другие части Восточной Европы", – говорится в публикации.

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Отметим, ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает два варианта ограничения импорта нефти из РФ. Один из них предполагает введение дополнительных пошлин и поэтапного сокращения поставок, другой – резкий запрет черного золота из РФ. Ранее такие новшества блокировала Германия, однако теперь поддерживает как минимум "мягкий" вариант эмбарго.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уровень добычи нефти из-за ограничения поставок в ЕС, США и другие страны упадет до 18-летнего минимума. Если агрессор не найдет новые рынки сбыта, их нефтегазовая отрасль продолжит сокращаться.