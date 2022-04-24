Если Путин решится на применение ядерного оружия, до скончания века останется в бункере, – Климкин

Если президент страны-агрессора России Владимир Путин решится на использование оружия массового уничтожения, в частности, ядерного, он будет признан цивилизованным миром как преступник. РФ будет ждать нефтяное и газовое эмбарго, а военная помощь Украине со стороны союзников станет беспрецедентно масштабной.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Это будет означать, что Путин не просто невыездной, а не имеет больше шанса и рассматривается как преступник", – подчеркнул дипломат.

Таким образом, по его оценкам, реальная угроза главы Кремля использовать оружие массового поражения будет иметь три последствия.

Первое – это политическое признание Путина преступником. "Даже не с точки зрения решений международных судов, а политически. То есть это означает, что он навсегда остается в своих бункерах. Это личный сигнал Путину".

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Второе – массированное увеличение военной помощи армии Украины со стороны западных партнеров. "Фактически это будет означать косвенное вступление в войну НАТО на нашей стороне. И именно так это будет рассматриваться Россией", – продолжил Климкин.

Третье – беспрецедентные санкции против России. "Я считаю, что тогда мы должны говорить не только о полном эмбарго на нефть, но и на газ", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, что Путин может прибегнуть к применению тактического или маломощного ядерного оружия против Украины. К такому шагу агрессор может прибегнуть из-за тотальных неудач на фронте.