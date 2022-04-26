'Друзья Украины собрались вместе': Резников назвал встречу на 'Рамштайне' знаменательной

На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча 40 стран-союзников Украины, среди которых были не только члены НАТО. На ней присутствовал и глава министерства обороны Украины Алексей Резников, который поздоровался теплыми объятиями со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

По итогам саммита Остин заявил, что встречи консультативной группы по вопросам обороны Украины будут проводиться ежемесячно. Представители стран-союзников Украины будут встречаться лично или же проводить переговоры по видеосвязи. Резников на своей странице в Twitter назвал саммит знаменательным.

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"Знаменательная встреча на базе "Рамштайн". Настоящие друзья Украины собрались вместе, чтобы поддержать нас в битве за свободу и демократию. Спасибо главе Пентагона за его лидерство", – отметил министр обороны Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Остин заверил, что США готовы "сдвинуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в войне с Россией. По его словам, страны всего мира едины в своем желании поддержать украинцев.

Вооруженные силы Украины начали переходить на оружие НАТО. Хотя еще недавно об этом даже не шла речь, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.