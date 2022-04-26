Кулеба: ВСУ начали переход на вооружение НАТО

Вооруженные силы Украины начали переходить на оружие НАТО. Хотя еще недавно об этом даже не шло и речи.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook. По его словам, лидер Украины Владимир Зеленский сумел убедить президента США Джо Байдена, что этот шаг необходим.

"Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод ВСУ на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", – заявил глава МИД.

Он напомнил, что Украине уже начали передавать гаубицы, но это лишь начало. "К нам поедет гораздо больше (оружия – ред.), это исторический момент", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России очень болезненно и агрессивно реагируют на решение стран НАТО передавать Украине вооружение, в том числе наступательное. Накануне спикер МИД РФ Мария Захарова даже пригрозила ударами по объектам стран Альянса.