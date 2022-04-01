Арестович заявил, что российские оккупанты пытаются превратить Чернигов во второй Мариуполь. Видео

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным украинским городам. В частности, Чернигов враг пытается превратить во второй Мариуполь, где происходит гуманитарная катастрофа.

В то же время с городом сохраняется связь и туда можно продолжать поставлять помощь. Об этом во время брифинга рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Арестовича, оккупанты наносят ракетные удары по промышленным объектам. Также россияне продолжают в нескольких городах уничтожать жилые кварталы. Сложная обстановка наблюдается, в том числе, в Чернигове.

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"Противник продолжает осуществлять ракетные и воздушные удары по нашим объектам критической инфраструктуры и военной промышленности. Продолжает уничтожать, к сожалению, жилые кварталы в Мариуполе, Харькове и Чернигове, в городе, которое сейчас противник пытается превратить во второй Мариуполь. Но я думаю, что мы справимся. С Черниговом до сих пор сохраняется сухопутная связь, поступает военная и гуманитарная помощь, и жители имеют возможность выехать из города", – сказал Арестович.

Напомним, российские оккупанты расстреляли колонны с гуманитарной помощью, которые пытались доставить в Чернигов. В результате вражеского обстрела среди волонтеров есть погибшие.

Ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что российские военные сознательно бьют по цивильной инфраструктуре Чернигова. Город находится в окружении без возможности устроить гуманитарные коридоры и вывезти раненых.

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