Оккупанты расстреляли две колонны с гуманитарной помощью, которые направлялись в Чернигов, – волонтер

Российские оккупанты расстреляли колонны с гуманитарной помощью, которые пытались доставить в Чернигов. В результате вражеского обстрела среди волонтеров есть погибшие.

Враг уничтожил весь гуманитарный транспорт, который следовал в Чернигов. Об этом в Facebook сообщил волонтер Антон Сененко.

Машины направлялись в сторону Чернигова, чтобы доставить гуманитарную помощь. На обратном пути волонтеры планировали эвакуировать из города людей.

"Сегодня пришли новости о том, что россияне разбили как минимум две колонны волонтеров, которые везли гуманитарную помощь на Чернигов и пытались эвакуировать людей. Несколько волонтеров погибли. Несколько – ранены. Машины сгорели дотла", – сообщил волонтер.

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Напомним, во время обстрела гуманитарной колонны под Черниговом погиб муж народного депутата Ольги Стефанишиной. Она уточнила, что трагедия произошла возле окруженного российскими захватчиками города 30 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные убили студентку НПУ им. М. Драгоманова Анастасию Тагирову. Они обстреляли автомобиль, в котором девушка вместе с другими волонтерами везла гуманитарную помощь в Чернигов.

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