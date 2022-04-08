Арестович заявил, что оккупанты целенаправленно били по вокзалу с людьми в Краматорске, и привел доказательства

Российские оккупанты, нанося ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, прекрасно знали, что там находятся люди. Они сознательно убили десятки людей.

Об этом написал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что таким ударам всегда предшествует военная развездоперация.

"Нужно понимать, что таким ударам предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле", – сказал Арестович.

Он убежден, что оккупанты "прекрасно видели", что удар будет нанесен по мирной инфраструктуре и мирным людям.

"Они прекрасно видели, что били по гражданским … что на вокзале в это время были тысячи людей, пытающихся эвакуироваться, семьи, дети, старики", – подчеркнул Арестович.

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По предварительной информации, вследствие ракетного удара погибли как минимум 39 человек, еще более сотни людей получили ранения.

"С какими бл*дями все-таки нам приходится воевать", – написал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракетный удар комплексом "Точка У" был нанесен около 11 часов в пятницу, 8 апреля. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в момент ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, поскольку Украина проводит эвакуацию жителей Донецкой области в другие, более безопасные регионы Украины.

Среди десятков погибших на вокзале как минимум четверо детей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую атаку российских агрессоров "злом, у которого нет предела".

Глава государства отметил, что если РФ не наказать за все ее военные преступления, она никогда не остановится.