Расхожий аргумент: мол, зачем США спасать сейчас Россию, если ее армия на территории Украины, а не наоборот — армия Украины на территории России? Мол, это признак, что у России якобы все хорошо.

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Такое утверждение — манипуляция, так как к войне на истощение оно не имеет отношения. В войне на истощение главную роль играют ресурсы, а не территория.

Вот вам карта диспозиции сил Рейха, его союзников и сателлитов на апрель 1944 года. Сегодня, ретроспективно (а ретроспективно мы все и всегда умные, напомню), мы знаем, что на тот момент у Берлина уже не было никаких шансов. Поражение Рейха было неминуемо — вопрос был только во времени.

Но если бы эту карту показать человеку, который вообще ничего не знает о той войне, и сказать: мол, смотри, Рейх не просто проигрывает, а несется к катастрофе, — то он скажет, ого, но ведь Германия на коне! Так много территорий у нее, ни один из фронтов не проходит по самой Германии, немцы воюют далеко от своего дома.

Почему его такое видение будет неверным? Потому что после того, как провалился блицкриг в СССР (когда как раз и играет роль территория, так как быстрое ее занятие и молниеносный разгром сил врага должны привести к его капитуляции), война перешла в войну на истощение.

А в такой войне у Рейха против СССР, США, Великобритании (со всеми ее доминионами) и ко. уже не было никаких шансов в ресурсном отношении.

Тому самому человеку можно ответить: да, у Рейха по-прежнему много территорий, и война все еще не идет на территории Германии, но смотри — его уже откинули из-под Москвы и из большей части Украины.

Точно так же, как откинули русских из-под Киева, Херсона и Харькова. То, что Россия, несмотря на то что остается на территории Украины, не означает, что у нее все в порядке.

Все профильные OSINT-специалисты, мониторящие советские запасы, не просто так отмечают, что эти самые запасы подходят к концу, а где-то уже и вовсе исчерпаны.

Не от хорошей жизни русские пересели на мотоциклы, ослов и "Жигули" в своих атаках, и не от великого полководческого гения их общие потери приближаются к одному миллиону.

Про состояние российской экономики тоже не говорил только ленивый.

Представьте, как вот в этом апреле 1944 года США резко устраняются, принимают решение не высаживаться в Нормандии, не открывать второй фронт и полностью прекратить ленд-лиз СССР.

А без него вся военная промышленность Москвы просто встала бы. Прекратился бы выпуск танков, прекратила бы функционировать логистика. Я уже молчу о том, что уже собранных самолетов, танков и локомотивов было поставлено тысячи, а грузовых автомобилей — сотни тысяч.

И как бы аргументировали это США? А тем, чем, мол, посмотрите на карту — Рейх повсюду, у него есть карты, а у СССР, который еще далеко от территории Германии и который полностью зависим от ленд-лиза, никаких карт нет. Плюс так много хороших парней погибло — миллионы! Это катастрофа! Этой войны не должно было начаться!

И это касается любой войны на истощение. Египет начал против Израиля войну на истощение в 1967 году, которая длилась до 1970 года, но при этом снова территория не играла роли.

Израиль тогда занял весь Синайский полуостров и даже проводил рейды на западную территорию Суэцкого канала.

Но Каир не говорил, мол, смотрите, как карта закрашена не в нашу пользу, давайте тогда капитулировать. Потому что в войне на истощение важны ресурсы, а не количество закрашенных километров.

И это еще вынося за скобки тот факт, что в войне такого масштаба, как российско-украинская, движение фронта на ±50 км — это рабочие вопросы.