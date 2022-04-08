Зеленский об убийстве оккупантами людей в Краматорске: это зло, у которого нет предела

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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Зеленский об убийстве оккупантами людей в Краматорске: это зло, у которого нет предела

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар российскими войсками по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Он назвал их "злом, не имеющим границ", и если оно не будет наказано, то никогда не остановится.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в Facebook. Он подтвердил, что рашисты ударили по вокзалу города, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации.

Рашисты ударили по вокзалу города, где находились тысячи мирных украинцев

Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели прибыли на место трагедии.

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"Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население", – констатировал президент, призвав сообщество остановить "зло, не имеющее границ".

Зеленский отреагировал на бомбежку рашистами вокзала в Краматорске

Напомним: во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, поскольку в настоящее время проводится эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское. Российская Федерация – страна нелюдей и преступников. Зло должно быть остановлено и непременно наказано!" – подчеркнул глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия наносит удары по Украине ракетами, которые Киев передал Москве в рамках Будапештского меморандума. У этих боеприпасов дальность до 3 тыс. км, поэтому военные страны-агрессора могут запускать их даже со своей территории.