Зеленский об убийстве оккупантами людей в Краматорске: это зло, у которого нет предела

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар российскими войсками по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Он назвал их "злом, не имеющим границ", и если оно не будет наказано, то никогда не остановится.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в Facebook. Он подтвердил, что рашисты ударили по вокзалу города, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации.

Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели прибыли на место трагедии.

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"Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население", – констатировал президент, призвав сообщество остановить "зло, не имеющее границ".

Напомним: во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, поскольку в настоящее время проводится эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское. Российская Федерация – страна нелюдей и преступников. Зло должно быть остановлено и непременно наказано!" – подчеркнул глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия наносит удары по Украине ракетами, которые Киев передал Москве в рамках Будапештского меморандума. У этих боеприпасов дальность до 3 тыс. км, поэтому военные страны-агрессора могут запускать их даже со своей территории.