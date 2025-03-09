Видение своей страны не просто лучшей, но и главной силой добра в мире – основа идентичности граждан США. Об этом все популярные комиксы, книги, фильмы. Это их национальный миф. Американцы спасли Европу в Первой мировой войне, мир во Второй и Холодной войнах, расправились с главными злодеями истории Хусейном и Бен Ладеном. Иногда это делали грубо, с ошибками, но в конце концов достигали желаемого хэппи энда. Капитан Америка поскользнулся, когда, не завершив миссии, убежал из Афганистана. Но он продолжал жить в сознании американцев, а после начала полномасштабного вторжения в Россию вернулся, чтобы действовать.

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Далее текст на языке оригинала.

Капітан Америка взяв на себе роль не лише захисника українців, але й організатора інших у допомозі Україні. І навіть попри те, що ця допомога могла і мала б бути швидшою і більшою (це важливо для нас), для американців визначальним було повернення їх країни до ролі рятівника слабшого від сильнішого злодія.

Зараз замість цієї історії, яка зрозуміла і мила душі більшості американців, Трамп пропонує цілком іншу, де все ще є добро і зло, але Америка обирає того, хто виглядає сильнішим, навіть попри те, що він – зло.

Трамп не намагається переконати своїх громадян, що насправді Путін добрий, тому американці мають обрати його бік. Досить того, що він сильний (у нього є карти!) і може бути корисним. А слабких можна ігнорувати (вони мають бути чемними і покірними). Можливо, такий чітко артикульований цинізм і є дещо схожим на realpolitik (хоч насправді співпраця з Росією підважує міжнародний вплив США), але він цілком руйнує уявлення американців про самих себе, в тому числі серед прихильників Трампа.

Адже коли він казав про швидке завершення війни, навіть вони від нього очікували не просто її припинення через ламання слабшого, якого взялися захищати, а саме перемогу над злом в стилі капітана Америки. Тим часом, супергерой знімає знайомий костюм і перетворюється в Скруджа МакДака. Його значно гіршу, карикатурну версію, бо у цього жадібного стариганя, крім доларів в очах, були моральні обмеження в бажанні заробити, хай накинені ззовні.

Трамп, який знущається із попередника за Афганістан як вияв слабкості, політикою щодо України демонструє світові та громадянам США не лише брак сили країни, якою керує, але й цілковиту втрату нею ціннісних орієнтирів. Тих, що закладалися у фундамент США батьками-засновниками, яких більшість американців, незалежно від політичних вподобань, вважає визначними президентами.

Без цих орієнтирів Америка не лише не стане "знову великою", але й втратить внутрішню цілісність і почне тріщати.

Капітан Америка не просто послизнувся, а розігнавшись мчить у прірву.