Арестович признался, что распространил фейк об ударе ВСУ по аэродрому в Мелитополе. Видео

Пятого удара Вооруженных сил Украины по аэродрому в Мелитополе, занятом оккупантами, не было. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович признал свою ошибку, заявив, что его дезинформировали и он распространил фейк.

Об этом представитель ОП заявил в интервью Марку Фейгину 10 апреля. Ранее сообщалось, что удар по позициям войск РФ якобы произошел днем ранее, 9-го числа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В начале разговора Арестович сказал, что хочет исправить фейк, который "влупил" в прошлом интервью.

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"Не было удара по Мелитополю, по аэродрому. Мне закинул военный, который до сих пор не ошибался, за две минуты до эфира", – пояснил Арестович.

Он отметил, что, зная что его источник ни разу не ошибся за 45 дней войны, распространил информацию. Однако оказалось, что самого военного "обманули".

"Даже лучшие из нас все равно промахиваются. Это война, когда такое количество информации не возможно не промахнуться. Главное вовремя исправить", – подчеркнул советник главы ОП.

Напомним: для оккупантов Мелитополь является важным узлом, ведь там расположены аэродром, железнодорожный вокзал, автомобильные развязки, что делает его пунктом сообщения и с Херсоном, и с Запорожьем, и с Мариуполем.

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