Мелитополь превращается в Чернобаевку: Арестович рассказал об ударе ВСУ по технике оккупантов. Видео

В субботу, 9 апреля, военнослужащие ВСУ, держащие оборону на южных рубежах Украины, нанесли пятый удар по аэродрому в Мелитополе, где сконцентрировались российские военные подразделения. В результате военный успех украинских защитников стал очередной "Чернобаевкой".

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину. По его словам, ВСУ было уничтожено большое количество техники и боеприпасов оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Накрыли мелитопольский аэродром, также с пунктом управления. Рвалось часа два. Любо-дорого", - рассказал Арестович, назвав очередной успех военных новой Чернобаевкой.

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Он объяснил, что для оккупантов Мелитополь является главным узлом, ведь там расположены аэродром, железнодорожный вокзал, автомобильные развязки, что делает его пунктом сообщения и с Херсоном, и с Запорожьем, и с Мариуполем.

"В Запорожской области у нас постоянно идут тактические действия: одно село освободили, другое село освободили. Именно эти действия не дают противнику возможности двигаться вперед на юге", - пояснил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники отомстили оккупантам за гибель более 50 украинцев на железнодорожном вокзале в Краматорске, где россияне нанесли ракетный удар. ВСУ дали достойный ответ и атаковали те части войск, которые направлялись на Изюмское направление.