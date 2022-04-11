Арестович: мы бы положили 10-15 тысяч убитыми для освобождения Крыма и Донбасса сейчас

Освобождение от российских оккупантов Крыма и Донбасса на данный момент является невыполнимым заданием. Наступление на этих направлениях могло бы обернуться слишком большими потерями для украинской армии.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире одной из радиостанций. Запись разговора он опубликовал на своем YouTube-канале в воскресенье, 10 апреля.

Его попросили прокомментировать заявления политических оппонентов президента Владимира Зеленского о том, что настоящая победа Украины над Россией наступит тогда, когда оккупантов выгонят с Крыма и Донбасса.

Однако Арестович выразил уверенность, что это "технически невыполнимая задача" и даже если бы у ВСУ было достаточное количество боевой техники и авиации, то "мы бы положили 10-15 тысяч убитыми для освобождения Крыма и Донбасса сейчас".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Арестович анонсировал, что в ближайшие две недели на Донбассе будут проходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. При этом он отметил, что РФ уже потерпела поражение на шести направлениях в Украине.