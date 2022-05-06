Алексашенко: Путин может применить тактическое ядерное оружие, чтобы показать безумие

Бывший заместитель министра финансов РФ, бывший заместитель председателя Банка России (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие. Таким образом он может показать свое безумие.

Об этом Алексашенко рассказал в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару. По его словам, Путину не нужна третья мировая ядерная война, потому что он очень любит свою жизнь.

"Достаточно использовать ядерные заряды, чтобы показать, что он на это готов. Я думаю, что он на это может решиться в какой-то ситуации, не знаю в какой, но я думаю, что в его голове барьер не в принципе ядерное оружие или не использование ее, а вот тактическая или стратегическая. То есть грубо говоря, показать Украине, мол, знай свое место и показать Байдену: не вздумай двигаться – получишь, думаю, что возможно", - пояснил экономист.

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Он также назвал Путина "циничной сволочью" и предположил, что ядерное оружие могут использовать в местах, где нет людей.

"Просто показать безумие. Мол, я сумасшедший, держитесь от меня подальше. То есть знайте, я на это готов", - резюмировал Алексашенко.

Отметим, что в стране-агрессоре России снова взорвались угрозы ядерной атаки. Спикер нелегитимной российской Госдумы Вячеслав Володин сказал, что удар ядерным оружием со стороны РФ возможен "только как ответ".

Напомним, сейчас Путин проигрывает войну против Украины, поэтому единственный способ изменить ситуацию – ядерный шантаж и запугивание всего мира, считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, полное поражение на поле боя стало бы для кремлевского диктатора оскорбительным. Поэтому он пытается поднять себя, втягивая в войну НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, экспосол Британии в России Тони Брентон ранее отмечал, что если президент РФ не достигнет своих военных целей на Донбассе, нельзя исключать, что он применит ядерное оружие. Успехи армии РФ необходимы лидеру страны как дополнительные "козыри" на переговорах.