14-летнюю девочку из Бучи изнасиловали пятеро оккупантов, она беременна и планирует оставить ребенка

В городе Буча в Киевской области, где в конце марта зверствовали войска России, оккупанты изнасиловали 14-летнюю девочку. Надругательство над ней совершили сразу пять солдат путинской армии.

Теперь украинка беременна и планирует оставить ребенка. Об этом рассказала психолог Александра Квитко, передает "Радио Свобода". Женщина работает на горячей линии уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

Родители девушки согласились на то, чтобы Квитко рассказала об этой истории. По ее словам, медики предупредили: если сделать аборт, пострадавшая, возможно, больше не сможет иметь детей. Теперь психолог помогает девушке принять ребенка, отец которого – российский оккупант и насильник.

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Квитко также рассказала, что сейчас работает с пятью девушками в возрасте от 14 до 18 лет, которые забеременели из-за изнасилования представителями российской армии. По ее словам, среди пострадавших от насилия со стороны российских оккупантов есть мужчины и маленькие дети. Самой молодой пострадавшей, 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты во время оккупации Киевской области, по официальным данным, более 400 раз изнасиловали мирных жителей. Такие же преступления вражеская армия совершает в других временно захваченных регионах, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.