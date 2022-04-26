Денисова заявила о 400 известных случаях изнасилования украинцев оккупантами

Российские оккупанты во время оккупации Киевской области, по официальным данным, более 400 раз изнасиловали мирных жителей. Такие же преступления вражеская армия совершает в других временно захваченных регионах.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью "Суспільному". В конце марта наши военные стали освобождать Киевщину. Начались звонки, люди говорили, что они жертвы сексуального насилия. Мы вместе с ЮНИСЕФ сделали бесплатную круглосуточную горячую линию по оказанию психологической поддержки. С 1 по 14 апреля таких звонков было 400. Сейчас, конечно, они продолжаются", – сообщила она.

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По словам Денисовой, это очень страшные случаи. Россияне издевались не только над девушками и женщинами, но даже над детьми, пожилыми людьми и мужчинами.

Также украинцы сообщают о случаях насилия на временно оккупированных территориях. Омбудсмен считает, что подобные зверства оккупантов происходят и в Мариуполе. "Мы будем поражены, думаю, в несколько раз больше, после того, как освободят этот город", – говорит Денисова.

Она добавила, что для того, чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне начали сжигать тела украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Денисовой, также около 16 тысяч граждан Украины считаются пропавшими без вести. Четверть из них до полномасштабной войны проживали в Мариуполе.