Підприємці вимагають скасувати зниження ПДВ для Веревського

Obozrevatel Відео 20:43, 9.04.2021

В Україні з ініціативи депутатської групи "Довіра", яку пов'язують з олігархом Андрієм Веревським, в Раді знизили ПДВ для аграрних компаній, які виробляють сировину.

В результаті виробники готової продукції змушені переплачувати, а ціни на продукти почали різко зростати. Подробиці - в сюжеті.

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