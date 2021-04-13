Бізнесмен Андрій Веревський отримує з бюджету в десятки разів більше, ніж платить у нього. З огляду на все, це красива "бізнес-модель" монетизації групи "Довіра" в парламенті: депутати "правильно" голосують, державний бюджет відшкодовує олігархові. Все це можна простежити за публічними цифрами: компанія Веревського "Кернел" різко скоротила "білий" прибуток, і платить менше податків до держскарбниці, але водночас усе більше заробляє на поверненні ПДВ із самої держскарбниці.

Про те, як бізнес мільярдера Веревського отримує мільярди з бюджету, і через наближену депутатську групу "Довіра" пролобіював ще й особливі податкові умови, а також посприяв зростанню цін на продукти для всіх українців, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Секрет успішного аграрного бізнесу вже давно розкрито. Ще кілька років тому "бізнес-план" реалізував Юрій Косюк ("Миронівський хлібопродукт"). Його компанії виділяли мільярдні дотації з бюджету, сам Косюк значився радником президента. З приходом "зелених" лавочку прикрили. Президент Зеленський доручив силовикам розібратися, з якої причини для компанії Косюка виділяли дотації з держскарбниці, хоча сам косюківський бізнес приносив прибуток.

"Я хотів би звернутися до наших правоохоронних органів, до антикорупційних органів – а давайте перевіримо, якщо у нас є така інформація, сума цієї бюджетної допомоги і сума дивідендів, і порівняємо – може, і однакові суми отримаємо. Дуже цікава статистика", – заявляв тоді президент. Його обурення було зрозуміло: 2018 року компанії, пов'язані з Косюком, отримали майже 970 млн грн дотацій, а 2017-го – 1,4 млрд грн.

Зараз "успіх" Косюка повторює олігарх Андрій Веревський. Рецепт надзаробітку складається з декількох "інгредієнтів".

Перший – наближена депутатська група в Раді. У випадку з Веревським – це "Довіра". Вона на користь олігарха і кількох його колег обміняла свої голоси в парламенті на підтримку закону про зниження ПДВ на 6% для "обраних", серед яких і "Кернел".

Другий – оптимізація податків, компанія стала показувати зменшення прибутку. Зрозуміло, йдеться про офіційні цифри. Це дозволяє платити менше в бюджет.

Третій – маючи податкові особливі умови на реалізацію продукції, низьку ставку ПДВ, в жодному разі не знижувати ціни на свою продукцію. Тим самим збільшується реальний прибуток.

Четвертий – повернення ПДВ у "турборежимі".

Імовірно, як і у випадку з Косюком, "успіх" Веревського закінчиться тим самим – розслідуванням силовиків. Але поки схема працює, про неї варто розповісти детальніше.

Починаючи з березня 2021-го завдяки депутатській групі "Довіра" "Кернел" Веревського може платити не 20%, а лише 14% ПДВ. Що це дає? Більше обігових коштів, вищий прибуток і заробіток.

Це одна складова історії. Друга в тому, що якщо компанія менше платить ПДВ, то повинна отримувати і менше повернення. Але у випадку з олігархом сталося все зовсім навпаки:

у разі зниження ПДВ обсяг повернення тільки виріс: у першому кварталі 2020-го він отримав 2,8 млрд, а за аналогічний період 2021 року – вже 3 млрд грн;

незважаючи на зниження ПДВ, офіційний прибуток "Кернел" знизився. Це підтверджується розміром сплачених податків (зокрема і податок на прибуток): сума знизилася з 248 до 153 млн грн.

Водночас бізнес Веревського традиційно отримує найбільші компенсації ПДВ з бюджету. Ось, наприклад, повернення ПДВ за грудень 2020-го (останні офіційні дані Казначейства):

"Кернел-Трейд" ("Кернел") – 1,3 млрд грн;

"АДМ Юкрейн" – 517,14 млн грн;

"Сантрейд" ("Бунге Україна") – 481,95 млн грн;

"Каргілл" – 424,43 млн грн;

"НІБУЛОН" – 414,95 млн грн.

Зверніть увагу, що компанія отримала компенсацій в рази більше (!), ніж їхні найближчі конкуренти. Але ось до зворотного процесу – сплату податків до держбюджету – такий "успіх" відношення не має. Наприклад, кілька років тому на ринку був скандал, коли з'ясувалося, що компанія "Каргілл" заплатила в десятки разів більше податків, ніж їхній успішний конкурент "Кернел".

Розбиратися в такій ситуації повинні правоохоронці. Однак це можна легко пояснити – ймовірно, корупція, схеми і зв'язки у владі дозволяють обраним у разі прибутку, що падає, отримувати з бюджету з кожним роком більше і більше.

ПДВ потрібно платити тільки за "додану вартість". Тобто різницю між ціною купівлі та ціною продажу. Бізнес Веревського, як стверджують підприємці, ціни не знизив. У підсумку різницю в ПДВ (6%) повинні платити ті компанії, які купують його аграрну сировину – виробники готових продуктів. Тобто, реально, вони платять 26% ПДВ.

Всього за один місяць представники м'ясної, молочної та борошномельної сфери втратили мільйони гривень, розповідає голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. До чого це призводить:

виробники готової продукції спочатку втрачають мільйони, а потім починають шукати компенсацію;

вихід один: ціни на продукти підвищують і кожному українцю доводиться платити додатково 6% ПДВ замість компанії Веревського і групки його колег. Тобто, ми як споживачі в цьому випадку платимо 26% ПДВ.

"Ми зустрічалися з представниками борошномелів, м'ясної і молочної сфер. Вони скаржилися на незадовільний стан своїх сфер, який виник через рішення зниження ставки ПДВ для окремих груп. Підприємці втратили по 5 млн грн... Це неприпустимо, щоб підтримувалася сировинна сфера, а не переробка", – розповів Гетманцев.

Ось що кажуть виробники борошняної продукції. "Ми вважаємо, що вся тяжкість сплати ПДВ у підсумку перекладена на кінцевого споживача, на виробника кінцевої продукції", – заявив представник "Хлібодара" Борис Шестопалов.

Рішення ухвалювали без їхнього відома, а таке нововведення призвело до фінансових втрат як бюджету країни, так і компаній. За різними оцінками, великі агрохолдинги через "закон Веревського" зможуть заощадити щонайменше 16 млрд грн.

Постраждала і молочка. Виробники молочної продукції через низьку ставку для сировинників втратять близько 1 млрд грн на рік. І всі втрати змушений компенсувати кінцевий споживач – кожен українець, який купує продукти на ринках і в супермаркетах.

Виробники м'ясної продукції скаржаться: виграли тільки великі холдинги.

"Вигодонабувач – великі холдинги, які експортують зернові або олійні... Вважаю, що дуже невеликий відсоток бізнесу отримав вигоду. А від людей, які втратили від законопроєкту, це 95%", – розповідає Олександр Скорик, голова Ради асоціації м'ясної продукції.

І поки влада дозволяє окремим олігархам заробляти мільярди і платити в бюджет мільйони, Україна залишатиметься сировинною державою. Де для олігархів дають можливість отримувати надприбуток, а ті, хто інвестує в переробне виробництво і впроваджує технології, будуть залишатися в програші.

Відзначимо, інтереси Веревського пов'язані з групою "Довіра" в парламенті вже не перший рік. Глава цієї групи Олег Кулініч два скликання поспіль був помічником олігарха, більшість призначень відбувалося в інтересах "аграрного короля", а минулого року вони пішли у відкриту і домоглися зниження ПДВ для обраних із березня 2021-го.

Як раніше писав голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський, монобільшість прогнулася під групку з 20 депутатів під назвою "Довіра". Має відношення до неї аграрний олігарх Андрій Веревський. Уже після ухвалення бюджету, після повного провалу фінансування медицини він продавив лобістський закон – знизив для себе і кількох великих аграріїв ПДВ з 20 до 14%. У результаті всі ми в розпал пандемії втратимо 16 млрд грн. Ось такий він – рецепт особливого успіху Андрія Веревського.