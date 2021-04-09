Предприниматели требуют отменить снижение НДС для Веревского

Obozrevatel Видео 20:43, 9.04.2021

В Украине по инициативе депутатской группы "Довіра", которую связывают с олигархом Андреем Веревским, в Раде снизили НДС для аграрных компаний, которые производят сырье.

В результате производители готовой продукции вынуждены переплачивать, а цены на продукты начали резко расти. Подробности - в сюжете.

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