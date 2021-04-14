Лікар: навіть китайська вакцина рятує життя

Лікар-імунолог Борис Донськой в ефірі телеканалу OBOZREVATEL висловив думку щодо вакцинації в Україні та якості вакцин. За його словами, вакцина китайського виробництва Sinovac, ефективність якої не дуже висока у порівнянні з іншими вакцинами, також утричі зменшує смертність та важкі ускладнення від COVID-19.

За оцінками медика, найближчі 2-3 тижні в Україні буде спостерігатися спад захворюваності, оскільки "вірусу буде все важче знайти, кого б заразити".