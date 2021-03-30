Космічний корабель Starship SN11 вибухнув під час посадки

Олексій Тітофф Відео 16:35, 30.03.2021

У вівторок, 30 березня, в США прототип космічного корабля Starship компанії SpaceX вибухнув під час посадки.

Новину читати тут.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Віддали життя за Україну: що відомо про чотирьох бійців, які загинули під Шумами

У мережі показали радянський "карнавал" для школярів у "ДНР"

Україна почала прощатися із загиблими під Шумами воїнами ЗСУ. Фото та відео

Сорда вирішили покарати за привласнення ордена Хмельницького, нагороду конфіскували

Дозволи на прогулянку і з тестом у магазин: у Європі посилили карантин так, що українцям і не снилося