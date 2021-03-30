Космический корабль Starship SN11 взорвался при посадке

Алексей Титофф Видео 16:35, 30.03.2021

Во вторник, 30 марта, в США прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке.

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