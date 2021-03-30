Прототип Starship компании SpaceX взорвался при посадке. Видео

Во вторник, 30 марта, в США прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке.

Как сообщает Еxpress, запуск Starship SN11 был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

Известно, что примерно через две минуты после начала полета у ракеты заглохнул первый двигатель, и она набрала нужную высоту в 10 км всего на двух двигателях. Потом после трех с половиной минут полета у SN11 отказал третий двигатель, и ракета продолжила работу только с одним.

Был проведен повторный запуск двигателей для возврата в вертикальное положение, однако за минуту до приземления с борта корабля пропал видео сигнал.

К сожалению, космическому кораблю не удалось выполнить посадку, и SpaceX подтвердила, что SN11 врезался в стартовую площадку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта, компания SpaceX Илона Маска со второй попытки запустила очередной прототип межпланетного корабля Starship SN10. Аппарат отправился в полет на высоту 10 км, а затем совершил посадку и взорвался.

Позже Маск сказал, что причиной взрыва Starship 10, вероятно, стала утечка гелия в двигатель во время приземления.