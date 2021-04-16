Шість схем "розводу" туристів за кордоном, на які може повестися кожен
Багато туристів потрапляють у незручні, а іноді жахливі ситуації під час відпустки. Щороку кількість випадків шахрайства у сфері туризму зростає.
OBOZREVATEL зібрав країни, в яких найбільш імовірно попастися на шахраїв. Що варто знати за кордоном, поселяючись у готель, на екскурсіях та просто на прогулянці.
Болгарія
Болгари в пунктах обміну валют виставляють на продаж магніти з прапорами Євросоюзу і США. Поруч клеять цінник, дуже схожий на ціну курсу валюти. Після обміну туристи розуміють, що ціна зовсім інша. Якщо ви почнете ставити запитання – працівники скажуть, що на ціннику вартість магнітів. Перед обміном обов'язково уточнюйте курс.
Турція
У Стамбулі таксі повинні їздити з лічильниками, проте потрібно впевнитися, що водій його ввімкнув. Якщо автомобіль без лічильника або у вас є мовний бар’єр, одразу ж прокладіть маршрут у телефоні, покажіть відстань до кінцевого пункту таксисту і запитайте "скільки?". Водій має озвучити суму, отже возити колами вас не буде. Також водії користуються особливостями місцевої валюти, адже ліри різного номіналу схожі між собою. Більшість пасажирів кладуть решту в кишеню, не дивлячись на купюри.
Індія
В Індії заборонено знімати у багатьох музеях та храмах. Камери просять залишити на вході – краще цього не робити, бо ризикуєте не побачити своєї техніки більше ніколи. Ви можете витягти акумулятор і показати це співробітникам, тоді вас без проблем пропустять.
Шрі-Ланка
Водії туристичного тук-тука часто завищують ціну втричі. Іноді називаючи одну вартість, при висадці вимагають більше. Варто уточнювати в готелі реальну вартість поїздки. Водію скажіть, що знаєте маршрут і розцінки по місту.
Франція
Під Ейфелевою вежею нерідко прогулюються дами з букетами. Вони підходять до закоханих пар і дарують дівчатам квітку. Згодом підходять чоловіки і вимагають заплатити за подарунок. Краще відмовитися від таких сюрпризів, де б ви не були.
Єгипет
У готелях Єгипту селять туристів у некомфортний номер, а потім за чайові можуть дати кращий. Ви можете безкоштовно просити показати всі вільні номери вашої категорії, поки не оберете кімнату, яка вас влаштує.
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