Як у Єгипті не переплатити за улюблені розваги: підказки місцевих

Відпустка в Єгипті вже багато років залишається для українців найбюджетнішим варіантом закордонної подорожі. У країні фараонів є все, що потрібно для пляжного відпочинку: тепле море, коралові рифи, білосніжний пісок та стародавні пам'ятки архітектури.

Багатьом не цікавий лінивий відпочинок у готелі, а розваги не завжди по кишені. Про те, як економити в Єгипті, "О, Море" розповіла Ірина Горнєва, яка більш ніж пів року живе в Шарм-ель-Шейху й випробувала на собі всі місцеві активності.

Квадроцикли

Сафарі на квадроциклах – найпопулярніша розвага серед туристів, але дешевше ніж за 10 доларів (280 гривень) із особи на них покататися не вийде. Чим більше ви готові заплатити за катання та сервіс, тим насиченішу програму вам запропонують. Придбайте шарф-арафатку приблизно за 2 долари (55 гривень) перед поїздкою. Хустинка обов'язкова в пустелі, але турагент її не видає безкоштовно.

Ірина закликає не соромитися торгуватися й запитувати про ціну поїздки в кількох гідів. Потрібно дізнатися, за що доведеться ще доплачувати під час туру: верблюди, чай, вечеря з бідуїнами, вогняне шоу.

Катання на верблюді

Ходить міф, що садять на верблюда безкоштовно, а злізти можна тільки за гроші. Під час відпочинку в Єгипті вам обов’язково десь запропонують покататися на верблюді. Перш ніж осідлати тварину, запитайте поводиря про вартість прогулянки. Єгиптяни будуть раді кільком доларам – це залежить від вашої щедрості та платоспроможності.

Розваги на воді

Водним розвагам на узбережжі Червоного моря стовідсотково слід приділити увагу. Покататися на банані коштує від 5 доларів (140 гривень) за особу. Також катання можна отримати в подарунок, якщо ви замовляєте прогулянку на катері.

Подорож до рифу на човні з прозорим дном або батискафі намагайтеся обирати найдешевшу, цікавлячись у багатьох турагентів. Найдорожче за катер запропонують 35 доларів (975 гривень) за одного. Вірогідність зустрітися з тими, хто купив таку саму екскурсію втричі дорожче, майже 100%.

Заповідник Рас-Мохаммед

Варто відвідати заповідник Рас-Мохаммед, що поблизу Шарм-ель-Шейху. Автобусна подорож коштує від 20 доларів (560 гривень), а морська прогулянка від 30 доларів (835 гривень). Заповідник вважається найкрасивішим місцем на узбережжі Червоного моря. Екскурсії можуть містити занурення у двох місцях і купання в озері бажань.

Раніше OBOZREVATEL писав: