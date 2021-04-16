Шесть схем развода туристов за границей, на которые может попасться каждый

Многие туристы попадают в неловкие, а иногда ужасные ситуации во время отпуска. С каждым годом количество случаев мошенничества в сфере туризма растет.

OBOZREVATEL собрал страны, в которых наиболее вероятно попасться на уловки мошенников. Что нужно знать за рубежом при поселении в отель, на экскурсиях и просто на прогулке.

Болгария

В Болгарии вас могут обмануть в обменнике валют. pixabay.com

Болгары в пунктах обмена валют ставят в продажу магниты с флагами Евросоюза и США. Рядом клеят ценник, очень похожий на цену курса валюты. После обмена туристы понимают, что цена совсем другая. Если вы начнете задавать вопросы – работники скажут, что на ценнике стоимость магнитов. Перед обменом обязательно уточняйте курс.

Турция

В Стамбуле такси должны ездить со счетчиками, однако нужно убедиться, что водитель его включил. Если автомобиль без счетчика или у вас есть языковой барьер, сразу же проложите маршрут в телефоне, покажите расстояние до конечного пункта таксисту и спросите "сколько?". Водитель должен озвучить сумму, следовательно возить кругами вас не будет. Также водители пользуются особенностями местной валюты, ведь лиры различного номинала похожи между собою. Большинство пассажиров кладут сдачу в карман, не глядя на купюры.

Индия

В Индии запрещено снимать во многих музеях и храмах. Камеры просят оставить на входе – лучше этого не делать, потому что есть риск не увидеть своей техники больше никогда. Вы можете извлечь аккумулятор и показать это сотрудникам, тогда вас без проблем пропустят.

Шри-Ланка

Водители завышают цену pixabay.com

Водители туристического тук-тука часто завышают цену втрое. Сначала называя одну сумму, при высадке требуют больше. Стоит уточнять в отеле реальную стоимость поездки. Водителю скажите, что знаете маршрут и расценки по городу.

Франция

Под Эйфелевой башней нередко гуляют дамы с букетами. Они подходят к влюбленным парам и дарят девушкам цветок. Впоследствии подходят мужчины и требуют заплатить за подарок. Лучше отказаться от таких сюрпризов, где бы вы ни были.

Египет

В отелях Египта селят туристов в некомфортный номер, а затем за чаевые могут дать лучший. Вы можете бесплатно просить показать все свободные номера вашей категории, пока не выберите комнату, которая вас устроит.

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