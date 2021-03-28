Плюси і переваги:

1. До 19:00 працює майже все, включаючи кафе і ресторани. З 21:00 до 5:00 діє комендантська година.

2. Ціни в кафе і ресторанах можна порівняти з Києвом. Акцент роблять на сніданки, всілякі варіанти Донер і кебабів. Є висока кухня (Neolokal), кав'ярні третьої хвилі, фастфуд, чайні. Морепродукти не фонтан.

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3. Karaköy Güllüoğlu — чудесная пахлава. Один раз попробовал — стал преданным поклонником.

4. Город контрастов. Из мечети поет мулла, а под мечетью тусят модно одетые хипстеры. Возле обшарпанного дома припаркован Кайен. Кажется, что Неаполь увеличился в размерах, стал чуть чище и обрел деловую жизнь.

5. Коты и собаки. Особенно коты в Стамбуле везде. Им насыпают корм, наливают воду, строят коттеджи, ставят коробки. Коты сидят на стульях в кафе, ходят по магазинам. Собаки крупные и меланхоличные.

6. Город интерес для изучения. Идешь по улице, где деды играют в нарды и пьют чай, переходишь на переулок с антикварными магазинами, чуть дальше не блестит вывесками скромное кафе с дешевыми отменными завтраками. За ним торговые точки для хипстеров, в том числе, от местных молодых дизайнеров.

7. Сервис. Конечно, мы исключаем туристические забегаловки с зазывалами "привет кушать ням ням кебаб шиша кальян заходите". Стамбул очевидно город мелкого и среднего бизнеса, торговли. Потому обслуживание в кафе и магазинах на высочайшем уровне.

8. Город живой. Все куда-то идут, едут, чем-то торгуют, разговаривают, строят, покупают.

9. Безопасность. Вообще ничего странного не происходит.

10. По культуре сложно понять. Ряд музеев закрыты. Сарай возле Бешикташа тоже закрыт. Обязательно нужно в парк, где фарфоровый завод. Парк большой, красивый, с водоемом, историческими постройками.

11. Чай толковый. С пахлавой в самый раз. Турецкое вино совершило открытие.

Даже не минусы, а раздражения.

1. Все тебе едут в спину, едут и сигналят, едут буквально по пальцам. Мопеды буквально едут тебе в спину, в лицо, в бока (хорошо, что есть спасательный круг в этой части тела). Могли бы летать — летели бы в лоб. Поворотники в Стамбуле презирают.

2. Убера как такового нет. Из приложения заказываются обычные местные такси. Он может приехать на место вызова и сразу уехать без вас. Или может не включить счетчик, а потом взять стоимость поездки "с потолка" (потому проявляйте бдительность).

3. Турецкая музыка. Включена в такси, на улице, в магазинах. Не везде, но слышишь ее регулярно. Валентина Толкунова, поющая в киргизской грайндкор-группе звучит приятнее.

4. Зазывалы в туристических местах. Не большая проблема, но ходить в их кафе и рестораны, конечно, не стоит. Мидии с рук и рыба в тесте выглядят, как острое отравление.

5. Египетский рынок. Троещина эпохи рассвета, умноженная в 20 раз, населенная исключительно турками и арабами. Хочется стать на картонку и примерить фейковые джинсы D&G. Но там есть пункт обмена биткойна, кому негде.

Данность:

1. Все время вы ходите вверх и вниз. Хейтеры прямохождения будут разочарованы.

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