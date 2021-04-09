"Буковель" оголосив про відновлення роботи: що буде доступно для туристів

В Івано-Франківській області 10 квітня відкриють гірськолижний курорт "Буковель" майже після місяця "локдауну".

Так, курорт було зачинено 13 березня через спалах коронавірусу в регіоні. Про відновлення роботи повідомив на сторінці у Facebook співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Прикарпаття вийшло з "червоної" зони. Завтра Буковель буде відкритий для туристів. Працюватимуть підйомники №1, 2, 7. І з кожним днем кількість підйомників, трас та інших об'єктів буде збільшуватися", – сказав підприємець.

Він також запросив громадян приїхати в Карпати, щоб "насолодитися чистим гірським повітрям".

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На сайті "Буковеля" вказано, що в області, яка перейде в "жовту" зону карантину, вже від суботи можуть відновити повноцінну роботу головні об'єкти курорту: готелі, ресторани, прокатні пункти.

"Ця приємна інформація стала для нас несподіванкою. Можливо, завтра нам не вдасться запустити більшість сервісів і трас, але завтра і в подальшому ми кожен день будемо активно працювати над тим, щоб максимально швидко та повноцінно запрацювали всі сервіси курорту", – йдеться в повідомленні.

Із 10 квітня повинні почати працювати:

підйомники: 1R, 2R, 7;

підйомник №2 – в режимі оглядового;

заклади харчування: Salo, Panorama, M-lounge, Bugil;

прокати спорядження, прокат у центрі курорту;

багаторівневі паркінги №1 і №2.

Катання триватиме з 8:00 до 16:30. Вечірнього катання поки не буде.

Крім того, усі паркінги (крім багаторівневого №2) у перші дні відновлення роботи будуть безплатними.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

український гірськолижний курорт "Буковель" вирішили закрити на карантин через спалах COVID-19 в Івано-Франківській області.