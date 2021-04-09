"Буковель" оголосив про відновлення роботи: що буде доступно для туристів
В Івано-Франківській області 10 квітня відкриють гірськолижний курорт "Буковель" майже після місяця "локдауну".
Так, курорт було зачинено 13 березня через спалах коронавірусу в регіоні. Про відновлення роботи повідомив на сторінці у Facebook співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Прикарпаття вийшло з "червоної" зони. Завтра Буковель буде відкритий для туристів. Працюватимуть підйомники №1, 2, 7. І з кожним днем кількість підйомників, трас та інших об'єктів буде збільшуватися", – сказав підприємець.
Він також запросив громадян приїхати в Карпати, щоб "насолодитися чистим гірським повітрям".
На сайті "Буковеля" вказано, що в області, яка перейде в "жовту" зону карантину, вже від суботи можуть відновити повноцінну роботу головні об'єкти курорту: готелі, ресторани, прокатні пункти.
"Ця приємна інформація стала для нас несподіванкою. Можливо, завтра нам не вдасться запустити більшість сервісів і трас, але завтра і в подальшому ми кожен день будемо активно працювати над тим, щоб максимально швидко та повноцінно запрацювали всі сервіси курорту", – йдеться в повідомленні.
Із 10 квітня повинні почати працювати:
підйомники: 1R, 2R, 7;
підйомник №2 – в режимі оглядового;
заклади харчування: Salo, Panorama, M-lounge, Bugil;
прокати спорядження, прокат у центрі курорту;
багаторівневі паркінги №1 і №2.
Катання триватиме з 8:00 до 16:30. Вечірнього катання поки не буде.
Крім того, усі паркінги (крім багаторівневого №2) у перші дні відновлення роботи будуть безплатними.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
український гірськолижний курорт "Буковель" вирішили закрити на карантин через спалах COVID-19 в Івано-Франківській області.
12 березня на території "Буковеля" правоохоронці блокували роботу підйомника №2, щоб не дати людям потрапити на трасу. Відпочивальники були обурені, спробували прорватися і почали виривати огорожі.
Раніше траси, підйомники і готелі "Буковеля" залишалися відкритими, а кафе і ресторанам було дозволено працювати тільки на винос або з доставкою.
11 березня на Прикарпатті підприємці перекрили дорогу на "Буковель". Учасники акції вимагали закриття курорту і рівних умов ведення бізнесу.