5 головних порад туристам, які планують поїздку в Африку

У туристичному сенсі Африка – це якраз той напрям, який дозволяє урізноманітнити подорож незвичайними маршрутами, вивченням дивовижної місцевої культури та кухні, сафарі в пустелі з леопардами й гієнами тощо.

Але на континенті є конфліктні й дуже бідні країни, жителі яких просто кидаються на туристів і готові навіть побити за їжу. OBOZREVATEL вирішив зібрати основні лайфхаки для мандрівників, які планують поїздку в спекотні африканські країни.

1. Якщо ви не плануєте весь час засмагати на пляжі Занзібару або Марокко, а вирушити знайомитися з місцевими племенами в Намібію, Ботсвану або інші африканські країни, то краще зібрати якомога більше людей для спільної поїздки. По-перше, африканські турфірми надають істотні знижки для груп, а по-друге, в непередбачених ситуаціях буде підтримка і допомога. Добре, якщо в компанії буде хоча б одна людина, що знає англійську мову, і хоча б один медик.

Якщо ви плануєте вирушити знайомитися з місцевими племенами, то краще їхати великою компанією Pixabay

2. Пересуватися Африкою краще на джипах із водієм або пішки на короткі відстані. Оскільки автобусів як таких у багатьох країнах континенту немає, а звичайні пасажирські поїзди підійдуть тільки для екстремалів-любителів, яким потрібен незабутній досвід від поїздки. При цьому, є і туристичні поїзди, наприклад, компанії Rovos. Але вони належать до лакшері-сегменту, їх визнано найкращими люксовими поїздами світу.

Пересуватися по Африці найкраще на джипі Pixabay

3. Перед поїздкою краще зробити кілька щеплень від поширених інфекцій у тій чи іншій країні. У деяких країнах, наприклад, Марокко, Тунісі, ПАР, спеціальні щеплення не потрібні. Якщо ж ви вибрали інші напрямки для поїздки, то непогано б мати щеплення від жовтої лихоманки, гепатиту А і В, тифу. Проти малярії щеплень немає, тому варто почати пити профілактичні препарати ще перед вильотом. Серед країн, популярних у туристів, сертифікат про вакцинацію під час в'їзду в країну вимагає тільки Танзанія, тому щеплення туристи роблять більше для себе.

Перед поїздкою краще зробити кілька щеплень від інфекцій Pixabay

4.За кліматом Африку варто розділити на три зони. Північна – до пустелі Сахара, де клімат схожий на наш: із червня по серпень – спека, з грудня по лютий – холод. А ось у країнах на південь від пустелі Сахара і до Південного тропіку трохи інакше: вдень жарко, практично завжди +28... +30, уночі температура опускається до +15 градусів. Виняток становлять країни Гвінейської затоки (Західна Африка), де завжди однакова температура +25 і висока вологість. Третя зона – Західний Кейп у Південній Африці. Там сформувався унікальний мікроклімат, схожий на клімат Тоскани або півдня Франції. Оскільки ПАР – у Південній півкулі, всі сезони тут протилежні нашим: у січні – літо, а в липні – пронизливий холод, шторм, дощі, а іноді й сніг.

Клімат в Африці зовсім відрізняється від нашого Pixabay

5. Подивитися на диких тварин можна в Кенії, Танзанії, Ботсвані, ПАР і Намібії. Причому найкращі парки й наймасштабніші картини ви побачите тільки в Кенії (в національному парку Масаї-Мара) і Танзанії (Серенгеті і Нгоронгоро). А ось Ботсвана – одна з найбезпечніших країн на африканському континенті. Низький рівень злочинності, миролюбність і спокій місцевого народу сподобаються українським туристам. Однак ніхто не обіцяє, що на вас не нападуть бабуїни, тому під час сафарі рекомендується не годувати цих войовничих мавп, не посміхатися їм і в жодному разі не привертати їхню увагу.

Подивитися на диких тварин можна в Кенії, Танзанії, Ботсвані, ПАР і Намібії Pixabay

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