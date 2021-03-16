Что нельзя делать туристам в Доминикане: советы местных жителей

Доминиканская Республика популярна своей кристально чистой голубой водой и пудрово-белыми пляжами. Ежегодно сюда приезжает 6 миллионов туристов на отдых.

Жизель Фриас, которая родилась и выросла на Карибах, рассказала World Nomads о безопасном путешествии в Доминикану, рассказав, чего не нужно делать в этой стране и на что обратить внимание.

Проживание в гостинице

В 2019 году, когда мир всколыхнула весть о загадочной смерти 11 туристов в Доминикане, власть создала специальный комитет, который усиливает контроль безопасности отдыхающих в гостиницах. Согласно новым принципам, все зоны отдыха проверяются четыре раза в год, включая детальный контроль пищи и напитков. Поэтому Жизель Фриас утверждает, что находиться в отеле безопаснее всего.

Нелицензированные такси

Водители нелегальных такси могут нести опасность для пассажиров. Во-первых, их никто не контролирует и они могут вести себя неадекватно. Во-вторых, стоимость поездки не всегда может быть такой, как вам сообщил шофер в начале. Воспользуйтесь лицензированным такси, на крыше которого есть табличка "TAXI". У доминиканцев также популярные мототакси, когда за водителем мотоцикла сидят еще три человека. Такой транспорт очень дешевый – в пределах города можно доехать за 20-40 украинских гривен. Но стоит ли дешевизна рисков?

Драгоценные вещи

В Доминикане высокий уровень преступности, уличные грабежи туристов случаются часто. Не носите кричащих ювелирных украшений, гуляя по улицам. Это может привлечь внимание воров, которые обычно ездят на мотоциклах и могут потянуть вас за сережки или цепочку. Не пользуйтесь также телефоном на улице. Если вам нужно позвонить или проверить карту, войдите в кафе или ресторан, прежде чем вынимать смартфон. Никогда не оставляйте без присмотра ценные вещи. Запирайте чемоданы, виходя из отеля.

Болезни

Лучше не давайте деньги людям на улице – это поощряет попрошайничество, к тому же на этом карибском острове были случаи лихорадки денге и вируса чикунгунья, поэтому местные могут переносить болезни. Используйте также отпугиватель насекомых, носите длинные рукава и штаны, не отодвигайте москитную сетку на окне отеля.

Дорожное движение

В списке ВОЗ опасных стран по смертности на дорогах – Доминиканская Республика стоит на втором месте. Здесь на дорогах гибнет 3000 человек в год. Пробки в столице Санто-Доминго являются большой проблемой – люди здесь ездят агрессивнее, чем где-либо в стране. Проезжая по дорогам за городом, также вы можете столкнуться с полицией и военными на блокпостах. Они проверят, везете ли вы оружие – это распространенное явление среди местных жителей, которые должны показать все документы с разрешениями. Путешественники должны предъявить водительские права и документы на транспортное средство.

Вода из городского водопровода

В Доминиканской республике употреблять воду из центрального водопровода запрещено, особенно туристам. Жидкость может содержать возбудители холеры и других смертельно опасных болезней. Некоторые экскурсоводы даже не рекомендуют мыть этой водой руки.

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