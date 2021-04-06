5 главных советов туристам, которые планируют поездку в Африку

В туристическом смысле Африка – это как раз то направление, которое позволяет разнообразить путешествие необычными маршрутами, изучением диковинной местной культуры и кухни, сафари в пустыне с леопардами и гиенами и многим другое.

Но на континенте есть конфликтные и очень бедные страны, жители которых просто бросаются на туристов и готовы даже побить за еду. OBOZREVATEL решил собрать основные лайфхаки для путешественников, планирующих поездку в жаркие африканские страны.

1. Если вы не планируете все время загорать на пляже Занзибара или Марокко, а отправиться знакомиться с местными племенами в Намибию, Ботсвану или другие африканские страны, то лучше собрать как можно больше людей для совместной поездки. Во-первых, африканские турфирмы предоставляют существенные скидки для групп, а во-вторых, в непредвиденных ситуациях будет поддержка и помощь. Хорошо, если в компании будет хотя бы один человек, владеющий английским языком, и хотя бы один медик.

Если вы планируете отправиться знакомиться с местными племенами, то лучше ехать большой компанией Pixabay

2. Передвигаться по Африке лучше на джипах с водителем или пешком на короткие расстояния. Поскольку автобусов как таковых во многих странах континента нет, а обычные пассажирские поезда подойдут только для экстремалов-любителей, которым нужен незабываемый опыт от поездки. При этом, есть и туристические поезда, например, компании Rovos. Но они относятся к лакшери-сегменту и признаны лучшими люксовыми поездами мира.

Передвигаться по Африке лучше всего на джипе Pixabay

3. Перед поездкой лучше сделать несколько прививок от распространенных инфекций в той или иной стране. В некоторых странах, например, Марокко, Тунисе, ЮАР, специальные прививки не нужны. Если же вы выбрали другие направления для поездки, то неплохо бы иметь прививку от желтой лихорадки, гепатита А и В, тифа. Против малярии прививок нет, поэтому стоит начать пить профилактические препараты еще перед вылетом. Среди стран, популярных у туристов, сертификат о вакцинации при въезде в страну требует только Танзания, поэтому прививки туристы делают больше для себя.

Перед поездкой лучше сделать несколько прививок от инфекций Pixabay

4. По климату Африку стоит разделить на три зоны. Северная – до пустыни Сахара, где климат похожий на наш: с июня по август – жара, с декабря по февраль – холод. А вот в странах южнее пустыни Сахара и до Южного тропика немного иначе: днем жарко, практически всегда +28… +30, ночью температура опускается до +15 градусов. Исключение составляют страны Гвинейского залива (Западная Африка), где всегда одинаковая температура +25 и высокая влажность. Третья зона – Западный Кейп в Южной Африке. Там сформировался уникальный микроклимат, похожий на климат Тосканы или юга Франции. Поскольку ЮАР находится в Южном полушарии, все сезоны тут противоположны нашим: в январе – лето, а в июле – пронизывающий холод, шторма, дожди, а иногда и снег.

Климат в Африке совершенно отличается от нашего Pixabay

5. Посмотреть на диких животных можно в Кении, Танзании, Ботсване, ЮАР и Намибии. Причем лучшие парки и самые масштабные картины вы увидите только в Кении (в национальном парке Масаи-Мара) и Танзании (Серенгети и Нгоронгоро). А вот Ботсвана – одна из самых безопасных стран на африканском континенте. Низкий уровень преступности, миролюбие и спокойствие местного народа понравятся украинским туристам. Однако никто не обещает, что на вас не нападут бабуины, поэтому во время сафари рекомендуется не кормить этих воинственных обезьян, не улыбаться им и ни в коем случае не привлекать их внимание.

Посмотреть на диких животных можно в Кении, Танзании, Ботсване, ЮАР и Намибии Pixabay

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