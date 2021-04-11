Україна у Москві виграла чемпіонат Європи з важкої атлетики
Збірна України з важкої атлетики посіла підсумкове перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи, який з 3 по 11 квітня вiдбувся у Москві.
В офіційному рейтингу, куди йшли тільки великі медалі (двоєборство = ривок + поштовх), наша команда зібрала 6 нагород, з яких 4 стали найвищого ґатунку.
У неофіційному заліку, куди йшли i малі подіуми (окремо за ривок і окремо за поштовх) Україна також перша. На рахунку наших спортсменів 10 золотих медалей, 3 срібних і 4 бронзових.
Всього на континентальній першості в столиці Росії виступило 16 українців:
Жінки:
45 кг – Ангеліна Ломачинська (5-е місце)
55 кг – Каміла Конотоп (1), Світлана Самуляк (13)
59 кг – Марія Гангур (8)
71 кг – Євгена Росинська (22)
76 кг – Ірина Деха (1)
81 кг – Аліна Марущак (1)
87 кг – Валентина Кисіль (8)
87+ кг – Анастасія Лисенко (2), Христина Бородіна (8)
Чоловіки:
55 кг – Дмитро Вороновський (3)
61 кг – Павло Заліпська (12)
89 кг – Руслан Кожакін (5)
96 кг – Євген Янцевіч (7)
109 кг – Дмитро Чумак (1)
109+ кг – Олексій Бібік (7)
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Дмитро Чумак на чемпіонаті Європи з важкої атлетики переміг в категорії до 109 кг, ставши найкращим в поштовху (226 кг) і в сумі двоборства (407 кг).
30-річний уродженець Скадовська відсвяткував цей успіх цитатою з пісні "Москва" відомого гурту "Ленінград": "Вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла вся цiлком".
До цього українка Аліна Марущак завоювала "золото" у ваговій категорії до 81 кг.
"Золоту" медаль у ваговій категорії до 55 кг виграла Каміла Конотоп, а в ваговій категорії до 76 кг – Ірина Деха.