Україна у Москві виграла чемпіонат Європи з важкої атлетики

Максим Іншаков Інші види спорту 18:54, 11.04.2021 Оновлено: 19:57, 11.04.2021

Збірна України з важкої атлетики посіла підсумкове перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи, який з 3 по 11 квітня вiдбувся у Москві.

В офіційному рейтингу, куди йшли тільки великі медалі (двоєборство = ривок + поштовх), наша команда зібрала 6 нагород, з яких 4 стали найвищого ґатунку.

Офіційний медальний залік ЧЄ з важкої атлетики

У неофіційному заліку, куди йшли i малі подіуми (окремо за ривок і окремо за поштовх) Україна також перша. На рахунку наших спортсменів 10 золотих медалей, 3 срібних і 4 бронзових.

Загальний неофіційний залік

Всього на континентальній першості в столиці Росії виступило 16 українців:

Жінки:

  • 45 кг – Ангеліна Ломачинська (5-е місце)

  • 55 кг – Каміла Конотоп (1), Світлана Самуляк (13)

  • 59 кг – Марія Гангур (8)

  • 71 кг – Євгена Росинська (22)

  • 76 кг – Ірина Деха (1)

  • 81 кг – Аліна Марущак (1)

  • 87 кг – Валентина Кисіль (8)

  • 87+ кг – Анастасія Лисенко (2), Христина Бородіна (8)

Чоловіки:

  • 55 кг – Дмитро Вороновський (3)

  • 61 кг – Павло Заліпська (12)

  • 89 кг – Руслан Кожакін (5)

  • 96 кг – Євген Янцевіч (7)

  • 109 кг – Дмитро Чумак (1)

  • 109+ кг – Олексій Бібік (7)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Дмитро Чумак на чемпіонаті Європи з важкої атлетики переміг в категорії до 109 кг, ставши найкращим в поштовху (226 кг) і в сумі двоборства (407 кг).

30-річний уродженець Скадовська відсвяткував цей успіх цитатою з пісні "Москва" відомого гурту "Ленінград": "Вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла вся цiлком".

До цього українка Аліна Марущак завоювала "золото" у ваговій категорії до 81 кг.

"Золоту" медаль у ваговій категорії до 55 кг виграла Каміла Конотоп, а в ваговій категорії до 76 кг – Ірина Деха.

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