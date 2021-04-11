Украина в Москве выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Сборная Украины по тяжелой атлетике заняла итоговое первое место в медальном зачете чемпионата Европы, который со 3 по 11 апреля прошел в Москве.

В официальном рейтинге, куда шли только большие медали (двоеборье = рывок + толчок), наша команда собрала 6 наград, из которых 4 стали высшей пробы.

Официальный медальный зачет ЧЕ по тяжелой атлетике

В неофициальном зачете, куда шли и малые подиумы (отдельно за рывок и отдельно за толчок) Украина также первая. На счету наших спортсменов 10 золотых медалей, 3 серебряных и 4 бронзовых.

Общий неофициальный зачет

Всего на континентальном первенстве в столице России выступило 16 украинцев:

Женщины

45 кг – Ангелина Ломачинская (5-е место)

55 кг – Камила Конотоп (1), Светлана Самуляк (13)

59 кг – Мария Гангур (8)

71 кг – Евгения Росинская (22)

76 кг – Ирина Деха (1)

81 кг – Алина Марущак (1)

87 кг – Валентина Кисиль (8)

87+ кг – Анастасия Лысенко (2), Кристина Бородина (8)

Мужчины

55 кг – Дмитрий Вороновский (3)

61 кг – Павел Залипский (12)

89 кг – Руслан Кожакин (5)

96 кг – Евгений Янцевич (7)

109 кг – Дмитрий Чумак (1)

109+ кг – Алексей Бибик (7)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дмитрий Чумак на чемпионате Европы по тяжелой атлетике победил в категории до 109 кг, став лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг).

30-летний уроженец Скадовска отпраздновал этот успех цитатой из песни "Москва" известной группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком".

До этого украинка Алина Марущак завоевала "золото" в весовой категории до 81 кг.

"Золотую" медаль в весовой категории до 55 кг выиграла Камила Конотоп, а в весовой категории до 76 кг – Ирина Деха.