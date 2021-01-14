"Катюша" може замінити гімн Росії на Олімпіадах і чемпіонатах світу

Знаменита радянська пісня "Катюша" може замінити заборонений на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу гімн РФ.

Як повідомляє видання ТАСС, таку ініціативу Олімпійському комітету Росії (ОКР) запропонувала комісія спортсменів. Переможниця ОІ з фехтування на шаблях Софія Велика пояснила такий вибір тим, що ця композиція відома не тільки в РФ, але й за її межами.

"Обговорили музичний супровід. У нас були різні варіанти щодо гімну, навіть сучасні, але зупинилися на "Катюші". Це патріотична пісня, яка відома не тільки росіянам, а й міжнародній громадськості, її люблять діти. Тож ми запропонували цю пісню на розгляд виконкому Олімпійського комітету Росії", – заявила вона.

Нагадаємо, що "Катюша" – відома радянська військова пісня про дівчину, яка чекає на свого коханого "бійця на далекому кордоні". Також катюшею називають радянську реактивну артилерійську зброю, яка з'явилася під час Другої світової війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня Росію на два роки усунули від найбільших міжнародних змагань, зокрема Олімпіад і чемпіонатів світу. Спортсмени з РФ не зможуть виступати під національним прапором, а на аренах не може звучати гімн країни.

Пізніше Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) опублікував повний текст свого рішення, у якому звинуватив владу РФ у "приховуванні приховування" допінгової схеми Росії.