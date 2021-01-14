Власти РФ обвинили в "сокрытии сокрытия" допинговой схемы России

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) опубликовал полный текст решения по допинговому скандалу с Россией, обвинив власти РФ в том, что они участвовали в "сокрытии сокрытия" допинговой схемы страны.

Согласно информации, указанной в документе, получив возможность признать свою вину и передать данные Московской лаборатории во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), государственные органы, в частности Министерство спорта и Следственный комитет РФ, решили использовать ее как шанс частично или полностью уйти от ответственности. Они не прояснили ситуацию, а, наоборот, попытались "скрыть сокрытие", занявшись манипуляцией и удалением данных.

В тексте решения CAS отмечается, что этим поступком Россия наиболее циничным образом навредила борьбе с употреблением допинга во всем мире. Теперь никто не сможет узнать имена тех, кто виновен в мошенничестве и должен быть наказан, и тех, кто никогда не принимал запрещенные препараты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года CAS отстранил Россию от всех крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на два года. Спортсмены из РФ не смогут выступать под национальным флагом, а на аренах не будет звучать российский гимн.

Суд в Лозанне сократил срок наказания, который изначально составлял четыре года.