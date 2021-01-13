Борця Грицая, який кинув виклик Усику, вигнали з Олімпійського коледжу: спортивні підсумки 12 січня

Борця Богдана Грицая, який кинув виклик Олександру Усику, звільнили з Олімпійського коледжу, а футболісти київського "Динамо" розповіли про підказки Мірчі Луческу під час матчів.

Крім того, Артем Мілевський висловився про перші тренування в "Минаї".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 12 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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